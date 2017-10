SPD-Duell wird zum Dreikampf

Bundestagsvizepräsident

In der SPD gibt es Gerangel um das Amt des Parlamentsvizepräsidenten. Neben Amtsinhaberin Ulla Schmidt und dem bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann wirft auch die bisherige Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht ihre Hut in den Ring. Eine Kampfabstimmung steht bevor.

Berlin. In der SPD steht ein Dreikampf um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten bevor. Fraktionschefin Andrea Nahles will ihren Vorgänger Thomas Oppermann durchsetzen. Die amtierende Vizepräsidentin Ulla Schmidt pocht auf eine zweite Amtszeit. Und nun will nach RND-Informationen auch die bisherige Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht in das Rennen einzusteigen. Das bisherige Spitzenduo Oppermann/Lambrecht steht damit in direkter Konkurrenz zueinander. Die Entscheidung, wen die SPD nominiert, fällt die Fraktion bei einer internen Abstimmung am Montag.

Lambrecht ist Juristin, die Geschäftsordnung des Parlamentes kennt sie in- und auswendig. Anders als Oppermann und Schmidt gehört sie dem linken Parteiflügel an. Ihre Kandidatur folgt dem Prinzip: Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte.

Unterstützung bekommen die weiblichen Bewerberinnen von den SPD-Frauen. „Bislang hatten wir zwei Frauen als Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestages. Es wäre kein gutes Signal, wenn die künftig durch einen Mann ersetzt werden“, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Elke Ferner, dem RND. „Wer im Wahlkampf verspricht, sein Kabinett paritätisch zu besetzen, darf bei Partei- und Fraktionsgremien nicht hinter diesen hinter diesen Anspruch zurückfallen“, sagte die langjährige Abgeordnete. „Alle sind sich einig, dass die SPD weiblicher werden muss. Die Wahl von Andrea Nahles zur Fraktionsvorsitzenden war ein guter Anfang, aber jetzt muss es weitergehen“, forderte Ferner.

Von Andreas Niesmann / RND