Druck von allen Seiten: Nun greift auch der Arbeitnehmerflügel die Linie von SPD-Chef Schulz an.

Regierungsbeteiligung

SPD-Arbeitnehmerflügel zieht rote Linien

Der Arbeitnehmerflügel in der SPD will einen kompletten Neustart in der Wirtschafts- und Sozialpolitik durchsetzen. Der sogenannte Afa greift damit vor dem SPD-Parteitag die Linie von SPD-Chef Martin Schulz an.