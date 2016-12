Vergeltungsschlag

Als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington weist Russland eine Gruppe von US-Diplomaten aus: Die Regierung in Moskau werde 35 Diplomaten aus den USA zu unerwünschten Personen erklären, so Außenminister Sergej Lawrow.

Moskau. Betroffen seien 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg. Entsprechende Vorschläge habe das Außenministerium an das Präsidialamt übermittelt.

Die von Russland angekündigten Maßnahmen entsprechen jenen, die US-Präsident Barack Obama am Vortag gegen Russland verhängt hatte. Die USA hatten 35 russische Diplomaten wegen der mutmaßlichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert.

