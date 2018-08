Moskau

Nachdem Syrien kürzlich für das Ende der westlichen Sanktionen warb, fordert nun auch Russland den Westen auf, die Sanktionen gegen Assad aufzuheben.

Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium sieht westliche Sanktionen als Hindernis für die Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen nach Syrien. Eine Aufhebung dieser könne Geflüchtete demnach zur Rückkehr ermuntern und den Wiederaufbau Syriens voranbringen.

Rückkehrer haben ein Jahr lang Schutz vor Militärdienst

Die Sanktionen waren kurz nach dem Ausbruch des mittlerweile mehr als sieben Jahre tobenden Bürgerkriegs verhängt worden. Russland griff Ende September 2015 an der Seite Assads direkt in die Kämpfe ein, was eine Wende zugunsten des Präsidenten herbeiführte. Die Kämpfe konzentrieren sich auf Idlib im Norden Syriens, die letzte Provinz, die noch von Rebellen gehalten wird. Dort wurden am Wochenende nach UN-Angaben mindestens 59 Zivilisten getötet und vom UN-Kinderhilfswerk Unicef unterstütze Gesundheitseinrichtungen angegriffen.

Dessen ungeachtet warb der syrische Minister für öffentliche Verwaltung, Hussein Machluf, in Damaskus für eine Rückkehr von Flüchtlingen. Die Regierung werde ihre Rechte schützen und sie ein Jahr lang nicht zum gefürchteten Militärdienst einziehen.

Von RND/dpa