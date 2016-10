UN-Generalversammlung in New York. © UNITED NATIONS

Vereinte Nationen

Diplomatische Schlappe für Russland: Die UN-Vollversammlung hat dem Land überraschend die Wiederwahl in den UN-Menschenrechtsrat verwehrt. Es dürfte eine Reaktion auf Russlands Rolle im Syrien-Krieg sein.

New York. Russland scheiterte am Freitag bei der Abstimmung in New York mit nur 112 Stimmen und konnte sich damit nicht gegen Ungarn (144 Stimmen) oder Kroatien (114 Stimmen) durchsetzen. Anfang der Woche hatten mehr als 80 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen wegen Russlands Rolle im Syrien-Krieg dazu aufgerufen, das Land nicht mehr in das UN-Gremium zu wählen..

Am Freitag wurde über die Neubesetzung von 14 von 47 Sitzen im UN-Menschenrechtsrat ab 2017 abgestimmt. In der Osteuropa-Gruppe waren zwei Sitze neu zu besetzen, die nun an Ungarn und Kroatien gehen.

Human Rights Watch, CARE International, Refugees International und viele andere Unterzeichner hatten die UN-Mitglieder aufgefordert, sich zu fragen, ob Russlands Rolle im Syrien-Krieg mit einem Sitz im Gremium zur Wahrung der Menschenrechte vereinbar sei. Die Unterzeichner warfen dem Kreml routinemäßige Angriffe auf Zivilisten vor.

Der UN-Menschenrechtsrat wurde 2006 gegründet. Am vergangenen Freitag hatte sich der Menschenrechtsrat mit der Situation in der umkämpften syrischen Metropole Aleppo befasst und eine gesonderte Untersuchung zu den Menschenrechtsverletzungen in der belagerten Stadt gefordert.

Von RND/afp

