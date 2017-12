Moskau erklärte neun Medien am Dienstag zu „ausländischen Agenten“.

Umstrittenes Gesetz

Russland erklärt Medien zu „ausländischen Agenten“

Russland hat neun Medien zu sogenannten ausländischen Agenten erklärt. Das Justizministerium in Moskau veröffentlichte am Dienstag eine Liste, die unter anderem die bekannten US-Sender Voice of America sowie Radio Free Europe/Radio Liberty nannte.