Russland empört über Ankündigung der USA

US-Waffen für die Ukraine

Russische Politiker haben mit einer Reaktion auf geplante US-Waffenlieferungen an die Ukraine gedroht. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow warnte: „Die amerikanischen Waffen können zu mehr Opfern in dem Nachbarland führen, und wir können demgegenüber nicht gleichgültig bleiben.“

Kiew. Russische Politiker haben mit einer Reaktion auf geplante US-Waffenlieferungen an die Ukraine gedroht und vor einer Eskalation des dortigen Konflikts gewarnt. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow sagte am Samstag: „Die amerikanischen Waffen können zu mehr Opfern in dem Nachbarland führen, und wir können demgegenüber nicht gleichgültig bleiben.“ Die US-Regierung habe mit diesem Schritt „eine Linie überschritten“.

Die US-Regierung hat Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die Lieferungen sollten demnach auch Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin einschließen. Das US-Außenministerium bestätigte zunächst nur, dass „erweiterte Verteidigungskapazitäten“ bereitgestellt werden sollten. Der Schritt sei „gänzlich defensiv“, sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert.

Schritt der USA ein „großer Fehler“

Rjabkow sagte, die USA könnten nicht länger eine Vermittlerrolle beanspruchen. „Washington hat versucht, sich als "Vermittler" darzustellen“, sagte er. „Es ist kein Vermittler. Es ist ein Komplize beim Anheizen eines Kriegs.“

Valentina Matwijenko, die Vorsitzende des Oberhauses des russischen Parlaments, sagte laut Agentur Tass, der Schritt der USA sei ein „großer Fehler“, der sie „in den internen Konflikt der Ukraine ziehen“ werde.

Alexei Puschkow, Chef des Informationsausschusses des Oberhauses, twitterte: „Mit der Lieferung tödlicher Waffen senden die USA ein klares Signal an Kiew, dass sie eine militärische Option unterstützen werden.“ Auch der stellvertretende Außenminister Grigori Karasin kritisierte laut Nachrichtenagantur Ria Nowosti das Vorhaben.

Von RND/ap