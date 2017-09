Russland gibt einmal mehr die Schutzmacht Syriens. Insbesondere Außenminister Sergei Lavrov verteidigt immer wieder das Regime.

© imago/ITAR-TASS

Giftgasattacke in Syrien

Russland bezeichnet UN-Bericht als Propaganda

83 Menschen starben am 4. April in der syrischen Stadt Chan Scheichun bei einem Giftgas-Angriff. Am Mittwoch machten UN-Experten dafür eindeutig Syriens Luftwaffe verantwortlich. Doch das russische Außenministerium bezeichnet die Vorwürfe als Lüge.