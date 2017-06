Protest in Moskau

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny, der heute zu einer Demonstration gegen die russische Führung aufgerufen hatte, ist auf dem Weg zu der Kundgebung verhaftet worden. Das meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Nawalnys Frau.

Moskau. Die Polizisten hätten Nawalny am Eingang seines Hauses festgenommen, twitterte Ehefrau Julia Nawalnaja. Zuvor hatte Alexej Nawalny noch trotz eines Verbots zu Protesten in der Nähe des Kremls aufgerufen. „Wir sagen die Kundgebung auf dem Sacharow(-Prospekt) ab und verlagern unsere sehr friedliche Aktion auf die Twerskaja(-Straße)“, schrieb Nawalny am späten Sonntagabend auf seiner Webseite. Die Straße sei ideal für ihre Ziele, denn sie sei ohnehin für den Nationalfeiertag am Montag verkehrsberuhigt, schrieb er. Die Moskauer Staatsanwaltschaft warnte vor einem harten Durchgreifen der Polizei. Jede unerlaubte Aktion sei ein Verstoß gegen das Gesetz, meldete die Agentur Interfax.

Bei einer landesweiten Protestwelle Ende März waren rund 1000 meist junge Demonstranten festgenommen und viele zu Arreststrafen verurteilt worden. Nawalny will 2018 bei der Präsidentenwahl kandidieren. Die neue Kundgebung hatte Nawalny für die Twerskaja-Straße beantragt, aber lediglich eine Erlaubnis für einen Ort weiter im Norden von Moskau bekommen. Dennoch hatte er zunächst zugestimmt.

Nawalny erklärte, er habe keine Firma gefunden, die eine Bühne und Lautsprecher für die Kundgebung aufbaut. Er warf der Stadtverwaltung vor, Druck auf die Anbieter zu machen. „Wir sind bereit zu Kompromissen, aber wir lassen uns nicht demütigen“, sagte er.

