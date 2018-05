Deutschland/Welt Neue Erkenntnisse zu MH17 - Russischer Offizier verantwortlich für Abschuss von MH17? Knapp vier Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine gibt es womöglich neue Erkenntnisse. Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat will herausgefunden haben, dass ein hoher russischer Offizier für den Angriff auf die Maschine verantwortlich war. Bisher waren dessen Hinweise für die Ermittler sehr wertvoll.

Brennende Trümmer der Boeing 777 der Malaysia Airlines liegen am 17. Juli 2014 nahe Donezk in der östlichen Ukraine. Das Passagierflugzeug mit der Flugnummer MH17 war mit 283 Passagieren und 15 Crewmitgliedern an Bord abgeschossen worden. Quelle: EPA