Anschlag

Bei einem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara ist der russische Botschafter, Andrej Karlow, ums Leben gekommen. Der Diplomat wurde bei der Teilnahme an einer Ausstellung erschossen.

Istanbul. Der russische Botschafter in der Türkei ist nach einem Anschlag in Ankara gestorben. Andrej Karlow sei seinen Schussverletzungen erlegen, teilte das Außenministerium in Moskau am Montag der Agentur Interfax zufolge mit. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Der Attentäter wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu „neutralisiert“. „Neutralisiert“ bedeutet im Sprachgebrauch der türkischen Behörden, dass der Angreifer getötet, verletzt oder gefangen genommen wurde.

Video zeigt mutmaßlichen Attentäter

Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete unter Berufung auf Augenzeugen, ein bewaffneter Mann sei in die Galerie eingedrungen, wo eine Ausstellung zum Thema „Russland, wie es von den Türken gesehen wird“ eröffnet worden sei. Der Attentäter habe auf Karlow geschossen, als dieser seine Ansprache beendet habe. Karlow sei zusammengebrochen.

Ein Video, das dem englischen Fernsehsender BBC vorliegt, soll den Attentäter zeigen: ein schmaler gut gekleideter junger Mann. „Vergesst nicht Aleppo“ und „Allahu Akbar“, soll er gerufen haben.

Über den Attentäter und die Hintergründe des Anschlags war zunächst nichts bekannt.

Andrej Karlow

Anschlag vor Ministertreffen in Moskau

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015.

Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte Sanktionen. An diesem Dienstag beraten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien-Konflikt.

Von RND/dpa

