Deutsche Truppen in Litauen.

Angebliche Vergewaltigung

Russische Fake-News-Kampagne gegen Bundeswehr

Bundeswehr-Soldaten sind in Litauen Ziel einer Fake-News-Kampagne geworden. Dies sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin am Donnerstag. Bei der Kampagne soll es sich um eine russische Provokation handeln – so ein Nato-Diplomat gegenüber dem „Spiegel“.