Die rumänische Regierung zieht seine umstrittene Eilverordnung zurück. Ein junger Mann schwenkt eine Flagge in den Nationalfarben und hält ein Schild mit der Aufschrift „No country for old thieves“ (Kein Land für alte Diebe).

© dpa

Druck durch Proteste

Rumänische Regierung zieht Dekret zurück

Rumäniens Regierung will die umstrittene Eilverordnung zurückziehen, die eine Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. Das sagte Ministerpräsident Sorin Grindeanu am Samstagabend in Bukarest.