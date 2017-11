Rücktritt des Justizministers beendet Blockade

Pakistan

Wochenlang hatten Tausende islamistische Demonstranten in Pakistan die wichtigste Haupstraße in Islamabad blockiert. Sie protestierten gegen Justizminister Zahid Hamid, dem sie Gotteslästerung vorwarfen. Hamid trat am Montagmorgen von seinem Ministerposten zurück.

Islamabad. Eine wochenlange Blockade der pakistanischen Hauptstadt Islamabad durch Tausende islamistische Demonstranten ist am Montagmorgen mit dem Rücktritt von Justizminister Zahid Hamid beendet worden. Den hatten die Protestierer, die seit dem 8. November an der wichtigsten Einfallstraße der Stadt ein „Sit-In“ veranstaltet hatten, verlangt. Sie warfen ihm Gotteslästerung vor: Er hatte den Text des Eides, den Parlamentarier ablegen müssen, ihrer Meinung nach zugunsten einer umstrittenen religiösen Minderheit, der Ahmadi, abgeändert. Ahmadis sind eine islamische Sondergemeinschaft, die in Pakistan nicht als Muslime anerkannt werden.

„Wir haben eine Vereinbarung mit der Regierung getroffen, und wir werden das Sit-In heute beenden“, sagte der Sprecher der religiösen Partei Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah (TLY), Pir Zubair Kasrui, am Montagmorgen. Die Stimmung am Ort der Demonstration an der wichtigsten Ausfallstraße der Hauptstadt war freudig. „Wir haben gewonnen. Niemand kann die Anhänger des Propheten schlagen“, sagte ein Demonstrant namens Anees Ravi. Ein anderer, Asad Guetar, sagte: „Wir haben gezeigt, dass niemand in Pakistan etwas tun kann, das gegen den Islam ist.“

Demonstranten forcieren Ermittlungsverfahren und Haftentlassungen

Die Sechs-Punkte-Vereinbarung mit den Demonstranten sieht den Rücktritt des Justizministers vor, außerdem, dass es ein „Ermittlungsverfahren“ geben soll, um gegen jene vorzugehen, die für den abgeänderten Amtseid verantwortlich gewesen seien. Verhaftete Demonstranten sollen freigelassen und die Fälle gegen sie fallengelassen werden. Der Staat soll für alle Schäden der Demonstration und der Auseinandersetzungen aufkommen. Die Regierung hat damit allen Forderungen der Demonstranten nachgegeben.