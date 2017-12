Roy Moore will von einer Niederlage nichts wissen

Der gescheiterte Kandidat der Republikaner in Alabama: Roy Moore. © imago/UPI Photo

Wahl in Alabama

Das Ergebnis in Alabama ist amtlich: Der Republikaner Roy Moore hat die Senatsnachwahl verloren. Doch der will von seiner Niederlage zunächst nichts wissen. Er hofft noch auf nicht berücksichtigte Stimmzettel.

Montgomery . Der republikanische Politiker Roy Moore will seine Niederlage bei der Senats-Nachwahl im US-Staat Alabama nicht einräumen. Er warte bis zur „abschließenden Auszählung“, sagte er am Mittwoch (Ortszeit) in einem Video seiner Wahlkampagne. Es sei ein enges Rennen gewesen und einige Stimmzettel seien noch nicht berücksichtigt worden. Die Bekanntgabe der finalen Auszählung wird für einen Zeitraum zwischen dem 26. Dezember und dem 3. Januar erwartet.

Inoffizielle Ergebnisse zeigten einen Vorsprung des Demokraten Doug Jones vor Moore, er hat 1,5 Prozentpunkte oder rund 20 000 Stimmen weniger. Der Sieg des Demokraten im tief konservativ geprägten Alabama war überraschend. Moores Wahlkampf wurde von sexuellen Belästigungsvorwürfen überschattet. Sobald Jones im Amt ist, werden die Republikaner im US-Senat nur noch eine hauchdünne Mehrheit haben.

