Freut sich auf die neue Aufgabe: Frank-Walter Steinmeier.

© afp

Neuer Bundespräsident

„Riesenverantwortung“ für Steinmeier

Der Respekt vor dieser Aufgabe ist gewaltig: Frank-Walter Steinmeier bedankt sich in einer ersten Reaktion für das Vertrauen in seine Person. Er weiß aber auch: die Erwartungen an ihn als Bundespräsident sind hoch.