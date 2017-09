Neuer US-Botschafter in Deutschland: Richard Grenell.

© richardgrenell.com

US-Botschafter benannt

Richard Grenell: Trumps neue Stimme in Berlin

Der frühere außenpolitische Kommentator Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Grenell war von 2001 bis 2008 Sprecher der USA bei den Vereinten Nationen in New York.