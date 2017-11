Rex Tillerson könnte abgelöst werden

US-Außenminister

Laut „New York Times“ steht US-Außenminister Rex Tillerson kurz vor seiner Ablösung. An seine Stelle solle der jetzige CIA-Direktor Mike Pompeo rücken. Besonders pikant: Tillerson trifft sich heute mit seinem Amtskollegen Sigmar Gabriel.

Washington. Einflussreiche Berater im Weißen Haus bereiten nach Berichten der „New York Times“ die Ablösung von US-Außenminister Rex Tillerson vor. Der Präsident müsse der Personalie nur noch zustimmen. Nachfolger Tillersons könnte der jetzige CIA-Direktor Mike Pompeo werden. Der gilt als Getreuer des Präsidenten.

Bereits seit Monaten liegen Tillerson und der Präsident in außenpolitischen Fragen über Kreuz. Anfang Oktober bezeichnete Trump die Bemühungen seines Außenministers, die Koreakrise friedlich mit China zu lösen, als Zeitverschwendung. Zuvor gratulierte der Präsident Saudi-Arabien für das Embargo gegen Katar. Tillerson hielt von der Maßnahme nichts. Auch sah er Trumps Umgang mit Iran-Abkommen mit Sorge. Laut des Senders NBC soll der ehemalige Exxon-Manager aus Enttäuschung bereits im August mit seinem Rücktritt gedroht haben.

Tillerson trifft sich heute mit seinem Amtskollegen Sigmar Gabriel. Der deutsche Außenminister will sich bei seinem Kurzbesuch in Washington für die Beibehaltung des historischen Atomabkommens mit dem Iran stark machen. „Falls das Nuklearabkommen scheitert, wäre dies ein verheerendes Signal in Richtung Aufrüstung in der Region und weltweit“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor seiner Abreise in der Nacht zum Donnerstag. „Der jüngste nordkoreanische Raketentest zeigt einmal mehr, welches Eskalationspotenzial von ungeregelten Konflikten ausgeht.“

Von sos/dpa/RND