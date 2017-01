Großbritannien

Mit Hochspannung wird die umfassende Brexit-Rede der britischen Regierungschefin Theresa May erwartet. Vorab sind Auszüge ihrer Rede bekannt geworden. Demnach scheint die Premierministerin auf Konfrontationskurs zur EU zu gehen.

London. Die britische Premierministerin Theresa May steuert einen harten Brexit an und ist damit prinzipiell für einen Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt bereit. Das geht aus vorab veröffentlichten Passagen eines Redemanuskripts der Regierungschefin hervor. May wird in ihrer Grundsatzrede an diesem Dienstag ab etwa 12.45 Uhr MEZ in London einen Zwölf-Punkte-Plan für die Trennung von der EU vorlegen. Zu dem Treffen im Lancaster-Herrenhaus nahe des Buckingham-Palastes sind auch viele Botschafter geladen.

Kein „halb drin oder halb draußen“

„Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen“, heißt es im Redemanuskript, das der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt. „Keine Teil-Mitgliedschaft in der Europäischen Union, keine assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder irgendetwas, was uns halb drin, halb draußen lässt“, stellt die Regierungschefin klar.

In britischen Medien wurde am Dienstag unterschiedlich interpretiert, ob May nur ernsthaft mit einem Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt droht oder der Alleingang beschlossene Sache ist.

May betont laut Redemanuskript, dass Großbritannien nach wie vor gute Kontakte zu anderen europäischen Staaten halten wolle. Man verlasse die EU, aber nicht Europa. Die zwölf Verhandlungspunkte sollen laut May zu einer „neuen, positiven und konstruktiven Partnerschaft zwischen Großbritannien und der EU“ führen. Details zu den Punkten wollte ein Regierungssprecher am Dienstag auf Anfrage nicht nennen.

Brexit-Zeitplan hängt von Gericht ab

Spätestens Ende März will May die Austrittserklärung ihres Landes nach Brüssel schicken. Erst dann können die Verhandlungen beginnen. Ob sich dieser Zeitplan einhalten lässt, hängt auch von einem Urteil des höchsten britischen Gerichts ab, mit dem noch im Januar gerechnet wird. Die Richter sollen entscheiden, ob May die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie die EU förmlich über den geplanten Austritt Großbritanniens in Kenntnis setzt.

Von dpa/RND/zys

London