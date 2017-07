Syrien

Erfolg für die Anti-IS-Koalition in Syrien: Mit den USA verbündete Einheiten sind in die Altstadt der IS-Hochburg Al-Rakka vorgedrungen. Dazu wurde ein Teil der historischen Stadtmauer durchbrochen. Der IS hatte die vorhandenen Durchgänge vermint.

Damaskus. Von den USA unterstützte syrische Rebellen sind in die Altstadt der IS-Hochburg Al-Rakka vorgedrungen. Wie das US-Zentralkommando am Dienstag mitteilte, schlugen Bodeneinheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) eine Bresche in die Mauer der Altstadt der nordsyrischen Stadt. Es habe starken Widerstand von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegeben.

Der IS nutze die historische Stadtmauer zur Verteidigung und habe bereits bestehende Durchgänge vermint, erklärte das US-Militär. Mit Hilfe der neu geschlagenen Breschen könnten die Soldaten der Koalition die IS-Kämpfer umgehen und den Rest der Mauer vor der Zerstörung bewahren.

Neben dem fast komplett eroberten Mossul im Irak gilt Al-Rakka am Fluss Euphrat als wichtigste Stadt in den Händen des IS. Der Ort wird seit 2014 von den sunnitischen Extremisten beherrscht. Im November 2016 hatte der von den USA unterstützte Kampf zur Befreiung der Stadt aus den Händen der Terrormiliz begonnen. Das Bündnis wird von den kurdischen Volksschutzeinheiten YPG geführt, ihm gehören aber auch arabische Kämpfer an.

Von dpa/ap/RND/zys

Al Rakka, Syria