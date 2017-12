Razzien in der Berliner Islamisten-Szene

Medienbericht

Seit dem frühen Donnerstagmorgen durchsucht die Berliner Polizei mehrere Wohnungen in Neukölln. Die Razzia soll sich gegen die Islamisten-Szene richten. Die Verdächtigen könnten aus dem Umfeld des Attentäters Anis Amri stammen, berichtet die Zeitung „B.Z“.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen Gebäude in der Stadt durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungen sind laut Generalstaatsanwaltschaft Ausreisen in das Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat. Die Durchsuchungen dauern weiter an, twitterte die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen der GStA wegen Ausreisen zum „IS“: Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet dauern an. — GenStA Berlin (@GStABerlin) December 14, 2017

Laut der Zeitung „B.Z.“ handelt es sich um Verdächtige aus dem Umfeld des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt Anis Amri. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Donnerstagmorgen polizeiliche Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Weitere Hintergründe und Details nannte sie nicht.

Bereits Ende Oktober ging die Polizei in Berlin-Reinickendorf gegen Islamisten vor. Damals beschlagnahmten die Ermittler Waffen und große Mengen Munition. Ein 40-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Gegen den Verdächtigen sei seit mehreren Monaten ermittelt worden.

Von dpa/RND