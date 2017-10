Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat im Senat die Entmachtung der katalonischen Regierung gefordert.

Spaniens Senat zu Katalonien

Rajoy fordert Entmachtung katalanischer Regierung

Tag der Entscheidung in Spanien. In Madrid entscheidet der Senat über Zwangsmaßnahmen gegen die Regierung Puigdemonts. In Barcelona tagt das Regionalparlament und könnte die Unabhängigkeit erklären.