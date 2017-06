Wahlen in Großbritannien

Stunde der Entscheidung: Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Großbritannien stehen im Schatten der jüngsten Terroranschläge und den noch ungewissen Folgen des Brexits. Wohin geht es für das Land?

London. Premierministerin Theresa May hatte die um drei Jahre vorgezogene Wahl in der Hoffnung angesetzt, sich ein stärkeres Mandat für die Austrittsverhandlungen mit der EU zu verschaffen. Unter dem Eindruck der jüngsten Anschläge in Manchester und London rückte aber statt des Brexits zunehmend die Sicherheitslage in den Hauptfokus der Wähler.

Der klare Vorsprung der konservativen Tories von May in den Umfragen vor der Labour-Partei war zuletzt deutlich geschmolzen. Labour-Chef Corbyn erhielt zuletzt starken Rückenwind. Eine hohe Wahlbeteiligung galt für Labour als besonders wichtig, um die Mehrheit der Konservativen im Unterhaus zu verringern. Insgesamt 650 Abgeordnetensitze sind zu vergeben. Die Tories hatten bislang 330 Unterhaussitze inne, Labour lag bei 220, die Schottische Nationalpartei bei 54 und die Liberaldemokraten bei neun Mandaten.

Viele Wähler nannten das Thema Sicherheit als wichtigen Punkt bei der Stimmabgabe. May hatte im Falle eines Wahlsieges ein hartes Durchgreifen gegen Extremisten versprochen, selbst wenn dazu die Änderung von Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte nötig sei. Corbyn hatte May dagegen kritisiert, weil sie in ihrer Zeit als Innenministerin rund 20.000 Stellen bei der Polizei gestrichen hatte.

May versuchte in ihrer letzten Wahlkampfbotschaft, das Thema Brexit wieder in Erinnerung zu rufen. Das bestmögliche Abkommen könne sie in Brüssel nur mit der Unterstützung des britischen Volkes erzielen, sagte sie. Corbyn schloss den Wahlkampf ab, indem er auf einer Kundgebung erklärte, Labour habe den Menschen Hoffnung gegeben. Ungleichheit könne in Angriff genommen und die Sparpolitik der Tories beendet werden.

Von RND/dpa

London