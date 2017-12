Putins chancenlose Herausforderer

Der Kommunistenchef kann wie bei seinen vergangenen vier Wahlversuchen immerhin mit einem Treppchenplatz rechnen. In jüngsten Umfragen kommt der 73-Jährige mit vier Prozent Zustimmung noch auf den dritten Platz. Mehr erwartet er offenbar aber selbst nicht und er führt einen schwachen wie einfallslosen Wahlkampf mit den üblichen Forderungen nach einer Wiederherstellung der Sowjetunion. Seit langem sagt man ihm politische Zahnlosigkeit nach. Für politisch ambitionierte Zöglinge wolle er partout den Platz nicht frei machen, heißt es in Moskau.

Für manche kam die Ankündigung der Mode-Ikone aus dem Nichts, andere sehen in ihr ein Polit-Projekt des Kremls. Jung, weiblich, eloquent - kann die liberale Journalistin so politikverdrossene Menschen für die Wahl begeistern? Die 36-Jährige will als unabhängige „Kandidatin gegen alle“ an den Start gehen. Inzwischen pilgert sie mit einem satten Wahlprogramm durch das Land. Sie kritisiert die Festnahme von Demonstranten, das Fehlen von Pluralismus und besonders die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Letzteres brachte ihr eine Überprüfung der Staatsanwaltschaft ein. Eine Revolution lehnt sie vehement ab.