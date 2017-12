Putin sieht sich als unabhängigen Kandidaten

Wladimir Putin kündigte am Donnerstag Details seiner Kandidatur an. © AP

Russland

Vor großem Publikum hat Russlands Staatschef Wladimir Putin Details seiner kommenden Präsidentschaftskandidatur erläutert. Rund 100 Tage vor der Wahl erklärte Putin vor 1.600 Journalisten aus dem In- und Ausland, er sehe sich als unabhängigen Kandidaten.

Moskau. Der russische Staatschef Wladimir Putin will bei der Präsidentenwahl 2018 als unabhängiger Kandidat antreten. Er hoffe dabei auf breite Unterstützung der politischen Parteien wie der russischen Gesellschaft, sagte Putin bei seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Moskau.

Bei dem Urnengang im März 2018 gilt die Wiederwahl Putins für eine vierte Amtszeit als sicher. Unabhängige Kandidaten müssen aber vor der Wahl Unterschriften sammeln, um zugelassen zu werden, was Parteikandidaten nicht brauchen.

Medwedew-Partei trägt Putins Agenda im Parlament

Es sei nicht seine Aufgabe, Gegenkandidaten aufzubauen, sagte Putin auf die Frage nach dem Fehlen aussichtsreicher Konkurrenten. Die Opposition könne kein überzeugendes Programm vorweisen. Im russischen Parlament, der Duma, wird Putin von der Partei Einiges Russland unterstützt, dessen Vorsitzender, Ministerpräsident Dmitri Medwedew, als enger Vertrauter des Präsidenten gilt.

Das Grundsatzprogramm der Partei hat hauptsächlich die Unterstützung der präsidialen Agenda im Blick. Wladimir Putin ist zwar selbst kein Parteimitglied, unterstützt jedoch die Ausrichtung von Einiges Russland im Wahlkampf.

Zu der jährlichen Pressekonferenz waren mehr als 1600 Journalisten aus Russland und dem Ausland angemeldet. Erwartet wurden auch Fragen zu internationalen Themen wie den Spannungen mit dem Westen sowie den Konflikten in Syrien und Nordkorea.

