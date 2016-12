Keine politische Erfahrung, aber weltweite Geschäftskontakte: Der Öl-Manager Rex Tillerson soll US-Außenminister werden.





© AFP

Trump hat sich entschieden

Putin-Freund soll US-Außenminister werden

Nach langem Hin und Her will Donald Trump am Dienstag seinen neuen US-Außenminister benennen. Mehrere US-Medien berichten, dass Rex Tillerson das Amt übernehmen wird. Der Boss eines Öl-Konzerns hat keine politische Erfahrung – dafür engste Verbindungen nach Russland.