Punktesystem soll Zuzug von Fachkräften regeln

In vielen Unternehmen in Deutschland sind Fachkräfte knapp. In anderen Ländern suchen sie dagegen Arbeit. © dpa

Wahlprogramme im Vergleich

Kriterien wie Ausbildung, Berufserfahrung und Sprachkenntnisse sollen künftig darüber entscheiden, welche Einwanderer ein Arbeitsvisum in Deutschland bekommen. Da sind sich SPD, Grüne und FDP weitgehend einig. Die Ideen der sechs etablierten Parteien zum Thema Fachkräftemangel im Überblick.

Berlin. Schon heute ist der Fachkräftemangel in vielen Branchen spürbar: Die Unternehmen finden einfach nicht mehr genügend qualifiziertes Personal. Und dieses Problem wird sich in Zukunft noch verstärken. Eine Lösung könnte eine gezielte Einwanderungspolitik sein – finden fünf der sechs etablierten Parteien in Deutschland. Nur die nationalistische AfD ist gegen mehr Zuwanderung. Die Wahlprogramme im Überblick:

CDU und CSU wollen ein sogenanntes Fachkräftezuwanderungsgesetz schaffen. Es soll die legale Beschäftigung von Migranten aus Nicht-EU-Staaten ermöglichen. Die Zuwanderer sollen einen Arbeitsplatz nachweisen müssen und ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren können.

Die SPD will den Zuzug von Fachkräften mit einem Punktesystem regeln und fördern. Dabei werden Kriterien wie Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Alter und Integrationsfähigkeit berücksichtigt. Wie viele qualifizierte Fachkräfte pro Jahr einwandern können, soll flexibel über eine Quote gesteuert werden. Die Quote orientiert sich an der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt, heißt es im Wahlprogramm der Sozialdemokraten.

Auch die Grünen wollen Fachkräfte über ein Punktesystem nach Deutschland kommen lassen, die Zahl soll ebenfalls eine Einwanderungsquote regeln. Schon während der Arbeitssuche soll den potenziellen Arbeitskräften ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zugestanden werden. Außerdem will die Partei Asylbewerbern mit entsprechender Qualifikation eine Arbeitserlaubnis erteilen.

Die FDP will die Blue-Card reformieren, sodass Fachkräfte mit einem Arbeitsvertrag und einem sicheren Lebensunterhalt legal nach Deutschland kommen können. Nach Ansicht der Liberalen müssen die Bundesrepublik und die EU die Zahl der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsvisa erhöhen. Ansonsten will die FDP Einwanderung ebenfalls über ein Punktesystem regeln, das den Bildungsgrad, das Alter, die Sprachkenntnisse und berufliche Qualifikation der Bewerber berücksichtigt.

Die Linke will das geltende Aufenthaltsgesetz abschaffen und auch Menschen, die kein Asyl brauchen, ein Leben in Deutschland ermöglichen.

Die nationalistische AfD ist der Meinung, dass Einwanderung kein Mittel gegen den Fachkräftemangel ist. Stattdessen soll eine „aktivierende Familienpolitik“ für mehr Geburten sorgen, heißt es im Wahlprogramm.

Von Anne Grüneberg/RND