Ex-Katalanenpräsident Carles Puigdemont in Brüssel.

Ex-Katalanenpräsident

Puigdemont zum Verhör geladen – aber kommt er auch?

Im Katalonien-Konflikt sollen nun die Gerichte sprechen. Die Justiz in Madrid will den ehemaligen katalanischen Präsidenten Puigdemont verhören. Um neun Uhr soll er in Madrid erscheinen. Doch rechnen tut keiner damit. Puigdemont riskiert so einen internationalen Haftbefehl – gewinnt aber auch Zeit. Doch wofür braucht er die?