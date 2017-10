Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont hat eine Erklärung im spanischen Senat kurzfristig abgesagt.

Katalonien

Puigdemont versetzt Senat in Madrid

In der Katalonienkrise tickt die Uhr. Das katalanische Regionalparlament und der spanische Senat stehen vor großen Entscheidungen. In dieser Phase ließ der katalanische Regierungschef ein Treffen in Madrid platzen.