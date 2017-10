Carles Puigdemont hat seine Rede vor dem Parlament auf 19 Uhr verschoben.

Katalonien

Puigdemont verschiebt seine Rede auf 19 Uhr

Der Parlamentsauftritt des Chefs der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, ist verschoben worden. Der 54-Jährige will nun am Dienstag um 19 Uhr vor den Abgeordneten in Barcelona sprechen. Gründe für die Verzögerung wurden nicht genannt.