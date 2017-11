Wartende Journalisten vor dem Gericht in Madrid. Wenn sie auf ein Foto vom ehemaligen Regierungschef der Katalanen, Carles Puigdemont, gewartet haben, wurden sie enttäuscht.

© imago stock&people

Madrid

Puigdemont bleibt Anhörung fern

Was zu erwarten war ist jetzt eingetreten: Der Ex-Regierungschef in Katalonien, Carles Puigdemont, ist nicht zur Anhörung in Madrid erschienen. Neun andere Mitglieder des Kabinetts kamen allerdings. Unter ihnen auch der ehemalige Stellvertreter Puigdemonts.