Ein Opfer der Terroranschläge von Paris im November 2015 vor dem Theater Bataclan.

Salah Abdeslam

Prozess gegen mutmaßlichen Topterroristen beginnt

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Montagmorgen in Brüssel der Prozess gegen den mutmaßlichen islamistischen Terroristen Salah Abdeslam. Der 28-jährige Franzose soll Mitglied der Terrorzelle gewesen sein, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte.