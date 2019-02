Cúcuta

Der Machtkampf in Venezuela droht sich an den Grenzen des Krisenlandes zu entladen. Am Samstag feuerte die Nationalgarde Tränengas auf eine Menschenmenge, die einer Aufforderung der Opposition folgen und eine Grenzbarrikade durchbrechen wollte, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sehen konnte. Auf einer anderen Brücke nach Kolumbien ergaben sich drei Nationalgardisten der Menge.

Der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaidó hatte das Volk aufgerufen, am Samstag Lastwagen mit fast 200 Tonnen Hilfsgüter von Kolumbien ins Landesinnere zu bringen. Doch Staatschef Nicolás Maduro sieht die Hilfslieferungen als einen US-geführten Versuch, ihn aus dem Amt zu drängen. Versuche, die Güter nach Venezuela zu holen, werde er blockieren, betonte er. Das Militär riegelte deshalb Brücken mit Barrikaden ab wie jene bei Ureña, die Anwohner am Samstag durchbrechen wollten.

Demonstranten stehen vor einem brennenden Bus in Urena an der Grenze zu Kolumbien. Quelle: AP

Die Sorge ist groß, dass der Ansturm letztlich dazu führen könnte, dass die Nationalgarde auch scharfe Munition einsetzt. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza versicherte aber, das Militär würde „nie Befehle bekommen, auf die Zivilbevölkerung zu feuern“.

UN-Generalsekretär António Guterres mahnte zur Mäßigung. „Wir verfolgen die Situation mit wachsender Besorgnis“, dass humanitäre Hilfe politisiert werde, sagte Sprecher Stephane Dujarric in New York.

Der Oppositionelle David Smolansky zeigte sich optimistisch, dass die Hilfsgüter letztlich ins Land gelangen werden. „Da werden so viele Menschen an der Grenze und in anderen Städten im Land versammelt sein, dass es unmöglich sein wird, sie zu stoppen.“

Vor gut einem Monat hatte sich Guaidó zum Interimspräsidenten erklärt und dies damit begründet, dass der Wahlsieg von Maduro 2018 eine Farce gewesen sei und ihm als Parlamentspräsident daher qua Verfassung das Amt zustehe. Im Volk gibt es große Unterstützung für Guaidó, mehr als 50 Länder, darunter die USA, haben sich hinter ihn gestellt. Doch die Militärführung scheint nach wie vor hinter Maduro zu stehen.

Von RND/dpa