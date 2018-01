Pro Jahr mehr als 60.000 Zwangsräumungen

In Deutschland wurden auch 2017 mehr als 60.000 Immobilien geräumt. (Symbolbild) © dpa

Bundesjustizministerium

Die Zahl der Zwangsräumungen von Wohnungen und Geschäftsräumen in Deutschland ist unverändert hoch. Die Linken-Sozialexpertin Sabine Zimmermann fordert unterdessen ein Verbot der Zwangsräumung, wenn die Mieter dadurch in die Wohnungslosigkeit geraten.

Berlin. Nach wie vor werden in Deutschland zahlreiche Immobilien geräumt. Das geht aus der Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. 2016 gab es demnach 60.321 Räumungsaufträge an Gerichtsvollzieher, ein Jahr zuvor waren es 63.866 gewesen. Laut Bundesregierung liegen für das Jahr 2017 noch keine Daten vor.

Linken-Sozialexpertin Zimmermann fordert Konsequenzen. „Zwangsräumungen in die Wohnungslosigkeit müssen verboten werden“, sagte sie dem RND. Räumungen seien auch ein Instrument zur Durchsetzung von Mietsteigerungen und Gewinnmaximierung am Wohnungsmarkt, auf Kosten der Mieterinnen und Mieter. „Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Es muss ins Grundgesetz aufgenommen und ein einklagbares Recht werden“, so Zimmermann weiter. „Wir brauchen dringend eine soziale Wohnungspolitik. Eine neue Bundesregierung muss hier einen Schwerpunkt setzen.“

Von RND