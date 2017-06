Härtere Maßnahmen gegen Terrorismus

Die britische Premierministerin Theresa May hat die jüngsten Terroranschläge in London und Manchester scharf verurteilt. „Genug ist genug“, so May am Sonntag. Sie sagte dem Islamismus den Kampf an.

London. Es würden härtere Maßnahmen benötigt. Terrorismus bringe weiteren Terrorismus hervor und Angreifer kopierten sich gegenseitig, sagte May weiter: „Wir können und wir dürfen nicht so tun, als ob alles einfach so weitergehen könnte. Etwas muss sich ändern.“

May äußerte sich, nachdem am Samstagabend drei Angreifer sieben Menschen in der Gegend der London Bridge getötet hatten. Es war der dritte tödliche Anschlag in Großbritannien seit März.

Während die jüngsten Anschläge nicht zusammenhingen, seien sie alle durch eine „böse Ideologie“ verbunden, derzufolge westliche Werte mit dem Islam nicht in Einklang zu bringen seien, sagte May. Es gebe „viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land“, sagte May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen Sie fügte hinzu, dass die britischen Behörden seit März fünf glaubwürdige Anschlagspläne vereitelt hätten.

Der Wahlkampf zur Parlamentswahl in Großbritannien am kommenden Donnerstag werde am Montag fortgesetzt, sagte May, nachdem zuvor bekanntgegeben worden war, dass ihre Konservative Partei diesen am Sonntag aussetze.

Von RND/dpa