Will seine Machtbefugnisse ausbauen: Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

© AFP

Mehr Macht für Erdogan

Präsidialsystem-Entwurf in türkisches Parlament eingebracht

Der Entwurf für die Änderung der türkischen Verfassung zur Einführung eines Präsidialsystems ist Medienberichten zufolge am Samstag ins Parlament in Ankara eingebracht worden. Mit dem Gesetz will Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Machtbefugnisse massiv ausweiten.