Einheitsfeier

Polizist räumt Äußerung am Einheitsfeiertag als Fehler ein

Der Polizeibeamte, der den Teilnehmern einer Pegida-Kundgebung am Einheitsfeiertag in Dresden einen "erfolgreichen Tag" gewünscht hatte, hat Fehler eingeräumt. Der niedersächsische Kollege habe zugegeben, dass "der gut gemeinte Versuch einer Grußformel am Ende einer polizeilichen Durchsage an der Stelle letztlich fehl am Platz war", erklärte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem Beamten.