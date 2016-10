Bei einem Einsatz gegen sogenannte „Reichsbürger“ in Mittelfranken sind am Mittwochvormittag vier Polizisten verletzt worden, einer von ihnen starb.

Waffenrazzia in Bayern

Polizist nach Schüssen durch „Reichsbürger“ gestorben

Nach den Schüssen eines „Reichsbürgers“ auf Polizisten in Mittelfranken ist ein Beamter am Mittwochabend an seinen Verletzungen gestorben.