Anti-Terror-Einsatz

Hatte der mutmaßliche Bombenbauer Komplizen? Die Polizei hat in Chemnitz eine weitere Wohnung gestürmt. Ein Bekannter von Dschaber al-Bakr wurde festgenommen.

Chemnitz. Auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr hat die Polizei eine weitere Wohnung in Chemnitz mit Spezialeinsatzkräften durchsucht. Es war eine von mehreren Kontaktadressen des 22-Jährigen, die derzeit nach und nach überprüft werden, meldete die Nachrichtenagentur dpa. Nach Berichten der „Tagesschau“ und anderer Medien wurde eine männliche Person vorläufig festgenommen – es soll sich um einen Bekannten von Dschaber al-Bakr handeln. „Es gab Hinweise auf bestehende Kontakte zum Tatverdächtigen“, teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Mann werde befragt, einen Tatverdacht soll es aber nicht geben. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Seit Sonnabend geht die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 80 Hinweisen nach, die bundesweit überprüft werden. In einer gestürmten Wohnung in Chemnitz, die von dem verdächtigen Dschaber al-Bakr genutzt wurde, hatten die Ermittler am Sonnabend mehrere hundert Gramm „hochbrisanten Sprengstoff“ gefunden. Sicherheitskreise halten einen islamistischen Hintergrund für möglich. Der aufgefundene Sprengstoff war laut LKA weit gefährlicher als TNT. Er wurde in mehreren Erdlöchern kontrolliert gesprengt.

