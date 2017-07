Demonstranten blockieren in Hamburg die Alsterbrücke.

© dpa

Auf G-20-Protokollrouten

Polizei löst Sitzblockaden in Verbotszone auf

Am Freitagmorgen haben Demonstranten in der Demo-Verbotszone in Hamburg Sitzblockaden errichtet. Sie wollten damit die Protokollrouten der Konvois der G-20-Delegationen blockieren. Die Polizei setzte zur Räumung der Straßen Wasserwerfer ein.