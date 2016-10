Grenzüberschreitende Ermittlungen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt – und die Täter werden nur selten geschnappt. aufgelöst. Das will eine neue Allianz von Polizeibehörden aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden ändern. Das Saarland macht es vor.

Aachen. Heute ein Einbruch in Düsseldorf, morgen einer in Amsterdam: Die Einbrecherbanden kommen mit Vorliebe tagsüber, schlagen schnell zu und verschwinden dann so schnell und unauffällig, wie sie gekommen sind, wieder über die Grenze. „Das sind oft Kriminaltouristen, die durch ganz Europa ziehen“, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD).

Die professionell agierenden Banden konnten darauf vertrauen, dass sie den Ermittlern um Längen voraus sind: Selbst wenn die Einbrecher für die Niederländer alte Bekannte waren, wussten das die deutschen Ermittler längst noch nicht. Grenzen eben, aber nur für die Ermittler.

Minister unterzeichnen Aachener Erklärung

Die Polizeibehörden im Westen Deutschlands – in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz – wollen den Einbrecherbanden nun gemeinsam mit Belgien und Niederlanden das Handwerk legen. Medienwirksam unterzeichneten die zuständigen Minister mit der Aachener Erklärung einen grenzüberschreitenden Maßnahmenkatalog, zu dem etwa der Austausch von Informationen und gemeinsame Ermittlungsgruppen gehören. Angestoßen hatte den Schritt der NRW-Minister Jäger.

Die Gewerkschaft der Polizei fragt sich aber, wer das umsetzen soll – wo schon jetzt Personal fehle. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, machte deutlich, dass es bisher nicht nur im Austausch mit internationalen Polizeibehörden gehakt habe, sondern auch zwischen den Bundesländern. „Der Austausch dauert Tage, wenn nicht sogar Wochen oder Monate. Und das ist deutlich zu lange“, hatte er im ARD-Morgenmagazin gesagt.

Zehn Prozent mehr Einbrüche als 2014

Die Politik muss auf das seit Jahren wachsende Problem eine Antwort finden, das die Menschen als eine der größten persönlichen Bedrohungen empfinden, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte. Die Fallzahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf rund 167.000 im Jahr 2015 gestiegen. Das waren zehn Prozent mehr Einbrüche als 2014.

Für die Opfer geht es nicht nur um den Sachschaden von im Schnitt 3300 Euro. Viele leiden lange unter dem traumatischen Erlebnis, dass Fremde in ihren persönlichen Sachen gewühlt haben. Jeder Achte zieht nach Angaben von Fachleuten sogar um. Aufgeklärt werden Wohnungseinbrüche selten. Im vergangenen Jahr waren es 15 Prozent.

Das Saarland stemmt sich gegen den Trend

Ist die engere Zusammenarbeit, das Aufheben von Länder- und nationalen Grenzen die Lösung? Im Saarland scheint die Rechnung aufzugehen: Dort setzt die Polizei auf gemeinsame Kontrollen und Fahndungen mit den benachbarten Staaten Frankreich und Luxemburg sowie mit Belgien. Im Gegensatz zum bundesweiten Trend sind im Saarland die Einbruchszahlen gegenüber 2014 tatsächlich gesunken.

Auch Rheinland-Pfalz versucht, seine Schlupflöcher zu schließen, wie Minister Roger Lewentz deutlich machte: Das Land war schon Teil einer neuen Allianz mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen – und ist jetzt auch im Westen dabei. Im Osten hat Deutschland seine Polizeikooperation mit Polen vertieft.

De Maizière machte deutlich, dass Deutschland die Kriminellen da treffen will, wo es sie am meisten schmerzt: beim Geld. Die Bundesregierung will Vermögen „unklarer Herkunft“ schneller beschlagnahmen lassen können. Denn die Kriminellen, die geschnappt würden, seien oft nur der kleinste Teil in einer kriminellen Wertschöpfungskette, sagte er. Darüber hinaus soll es einen Erfahrungsaustausch mit den Bundesländern geben, die Kennzeichen verdächtiger Autos speichern.

Einbrüche in Deutschland: Zahlen und Fakten Um ein Fenster aufzuhebeln, brauchen Einbrecher nicht einmal 15 Sekunden. Die seelischen und finanziellen Folgen bei den Einbruchsopfern sind erheblich. Einige Fakten: Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland hat drastisch zugenommen – um mehr als ein Drittel seit 2010 167.000 Einbrüche und Einbruchsversuche verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2015 Kosten für die Versicherungsunternehmen 2014: 490 Millionen Euro Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin besonders häufig betroffen In Bayern lag die Quote 2014 noch weit unter Bundesdurchschnitt. Doch vor dem Saarland und Baden-Württemberg hatte der Freistaat mit 28 Prozent auch den größten Zuwachs. Die dunklen Herbst- und Wintermonate sind bei Einbrechern besonders beliebt, am meisten passiert im Dezember Fast ein Viertel der Betroffenen würde nach einem Einbruch gern den Wohnort wechseln, zehn Prozent tun das tatsächlich Jedes vierte Opfer leidet auch ein Jahr nach dem Einbruch noch unter Stress Mit 15,2 Prozent (2015) ist die Aufklärungsquote gering

Von dpa/RND

Aachen