G-20-Proteste

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat die Abschlusskundgebung der Anti-G20-Demonstration „Welcome to Hell“ am Donnerstag in unmittelbarer Nähe der Messehallen genehmigt. Dort treffen sich ab Freitag die Staats- und Regierungschef der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass eine entsprechende Anmeldung für die Kreuzung Sievekingplatz/Holstenglacis/Glacischaussee genehmigt worden sei. Die Versammlungsbehörde habe die Anmeldebestätigung am Dienstagabend ohne jegliche Einschränkung erteilt, sagte Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“.

Bei der Autonomen-Demo „Welcome to Hell“ mit Start am Fischmarkt rechnen die Behörden mit bis zu 8000 gewaltbereiten Linksextremisten aus dem In- und Ausland. 10 000 Teilnehmer haben die Organisatoren angemeldet.

Von RND/dpa