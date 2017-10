Polizei feuert mit Gummigeschossen – 337 Verletzte

Referendum in Katalonien

In angespannter Atmosphäre hat in Katalonien das Referendum über die Unabhängigkeit der Region begonnen. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten Tausende Menschen in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Die Polizei geht gegen Demonstranten massiv vor.

Barcelona. In Katalonien hat das umstrittene und vom spanischen Verfassungsgericht untersagte Referendum über die Unabhängigkeit der Region begonnen. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten Tausende Menschen in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Vielerorts blieb die Situation zunächst friedlich, aber vor einigen Wahllokalen brachte sich die aus Madrid entsandte paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil in Stellung. Gegen Sitzblockaden gingen die Beamten auch mit Schlagstöcken vor.

Barca sagt Heimspiel ab – Liga widerspricht

Wegen der Unruhen rund um das Referendum hat der FC Barcelona sein Heimspiel gegen Las Palmas abgesagt. Das Team gilt auch als Kataloniens inoffizielle Nationalmannschaft. Die spanische Liga untersagte die Absage jedoch – jetzt findet die Partie als Geisterspiel ohne Zuschauer statt. Unterdessen verurteilte der Club auf seiner Internetseite die Übergriffe der spanischen Polizei.

Dort sei die Lage angespannt, berichtete das spanische Fernsehen. Sicherheitskräfte gingen teils energisch gegen Wähler vor, um sie an der Stimmabgabe zu hindern. In dem Ort Sant Julià de Ramis, in dem der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont seine Stimme abgeben will, drangen sie mit Gewalt in eine Schule ein, um die Wahlurnen sicherzustellen. Dabei schlugen sie auch die Scheibe der Eingangstür ein.

2-Estas son las primeras urnas y papeletas incautadas por @policia, en Barcelona. Los agentes continúan despliegue en Cataluña#EstamosporTI pic.twitter.com/V6gzwz1XfX — Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017

Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis 20 Uhr in einem der 2315 Wahllokale ihre Stimme abzugeben. Seit Wochen hatte die Zentralregierung in Madrid versucht, die Befragung mit allen Mitteln zu verhindern

Polizei beschießt Demonstranten mit Gummigeschossen

Die Polizei hat vor einem Wahllokal mit Gummigeschossen auf Demonstranten gefeuert. Trotz des Vorgehens der Polizei seien 73 Prozent der etwas 6000 Wahllokale geöffnet, teilte ein Vertreter der Regionalverwaltung am Sonntag mit.

Footage emerging of police using batons and firing rubber bullets to keep would be voters away from the polling stations in #Barceloneta. pic.twitter.com/lwV7I1Rcnd — Gavin Lee (@GavinLeeBBC) October 1, 2017

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP sah, dass bei Zusammenstößen vor der Rius-i-Taulet-Schule in Barcelona mehrere Personen verletzt wurden. Die Beamten feuerten die Geschosse ab, als sie versuchten, Protestierende zu vertreiben. Die Demonstranten versuchten, Fahrzeuge der Nationalpolizei am Abfahren zu hindern, nachdem die Polizei in dem Wahllokal die Wahlurnen konfisziert hatte. Einige Wähler hatten dort ihre Stimme abgegeben, bevor die Polizei kam.

Der Chef der separatistischen Regionalregierung in Katalonien, Carles Puigdemont, verurteilte den Einsatz von Gummigeschossen. „Gewalt, Schlagstöcke, Gummikugeln, unwillkürliche Aggressionen“, sagte Puigdemont am Sonntag nach der Stimmabgabe vor Journalisten in Barcelona. Nach Angaben der Regionalregierung wurden bis zum Mittag 337 Menschen bei Auseinandersetzungen mit der Polizei verletzt, davon drei schwer.

Ausgang und Folgen sind völlig ungewiss

Das Referendum hält nicht nur Katalonien in Atem. Am Samstag gingen in ganz Spanien Gegner und Unterstützer der Separatisten auf die Straßen. In Madrid versammelten sich Tausende von Menschen vor dem Rathaus der Hauptstadt, um gegen die Abstimmung zu protestieren. Die Demonstranten forderten, dass Puigdemont festgenommen wird. Sie skandierten unter anderem: „Separatisten, Terroristen!“ und „Viva España!“. Zum Protest vor dem Rathaus rief die rechtskonservative „Stiftung zum Schutz der Spanischen Nation“ (DENAES) auf.

Was am Wahltag geschehen wird, wagt derweil niemand vorherzusagen. Unter Berücksichtigung der Störungsaktionen aus Madrid würde die Abgabe von einer Million Stimmen „einen überragenden Erfolg“ darstellen, sagte am Samstag Jordi Sánchez, der Präsident der separatistischen Organisation „Katalanische National-Versammlung“ (ANC). Bei einem Sieg des „Ja“-Lagers will Barcelona schon in den Tagen nach der Abstimmung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.

Von AP/dpa/RND