Totenmesse in Berlin

Mit einer Totenmesse haben Bundestagsabgeordnete in Berlin Abschied von Altkanzler Helmut Kohl genommen. Der Priester geht dabei auch auf die Streitigkeiten in der Kohl-Familie ein.

Berlin. Wenige Tage vor dem offiziellen Trauerzeremoniell in Straßburg und Speyer haben am Dienstag in Berlin zahlreiche Bundesminister und Abgeordnete aus allen Fraktionen mit einer Totenmesse Abschied von Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) genommen.

Zu dem Gottesdienst in der katholischen St. Hedwigs-Kathedrale kamen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Norbert Lammert (beide CDU).

Priester wünscht Kohls Familie Versöhnung

Der Vorsitzende der Unionsfraktion Volker Kauder würdigte Altbundeskanzler Kohl als großen Europäer und deutschen Patrioten. Patriot zu sein bedeute in heutiger Zeit, Europäer zu sein, sagte Kauder.

Die „vielleicht größte Vision“ Kohls und seiner Generation sei ein Europa ohne Grenzen und in Frieden. Diese Leistung einer ganzen Generation gelte es zu bewahren: „Wir verneigen uns vor dem großen Lebenswerk Helmut Kohls“.

Erzbischof Heiner Koch sagte, mit dem Gedenkgottesdienst werde ein Zeichen der Verbundenheit und des Glaubens gesetzt. Das ehemals geteilte Erzbistum Berlin wisse, was es dem Europäer und Katholiken Kohl zu verdanken habe.

Prälat Karl Jüsten, der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, ging auf die zerstrittene Familiensituation ein. „Wir wünschen uns allen, dass sie untereinander Versöhnung und Frieden erfahren“, sagt Jüsten. Die Verwandten von Helmut Kohl hätten ein unterschiedliches Bild vom Altkanzler. Außenstehende sollten sich aber bei einer Bewertung der Umstände zurückhalten.

Europäischer Trauerakt am Samstag

Die Totenmesse war von der Unionsfraktion initiiert worden. Damit sollte dem Wunsch vieler Abgeordneter entsprochen werden, auch in der Bundeshauptstadt im Rahmen einer kirchlichen Feier Kohl zu gedenken. Nach Angaben der Fraktion war sie mit Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, abgestimmt.

Kohl, der 16 Jahre Kanzler und 25 Jahre CDU-Vorsitzender war, war am 16. Juni mit 87 Jahren gestorben. Zur Würdigung seiner politischen Verdienste ist am 1. Juli ein europäischer Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg geplant. Beigesetzt werden soll er in Speyer. Die Vorbereitungen der Trauerzeremonien werden überschattet von heftigen Streitigkeiten zwischen der Witwe Maike Kohl-Richter und Kohls Sohn Walter. Ihr Verhältnis gilt seit langem als angespannt.

Von dpa/epd/RND/zys

Berlin, St. Hedwigs-Kathedrale