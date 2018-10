Luxemburg

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Zwangspensionierung von Richtern in Polen per Anordnung untersagt. Zuvor hatte die polnische Regierung, geführt von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), das Pensionsalter für Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt.

Die EU-Kommission hatte daraufhin am 24. September beim Gerichtshof gegen die Reform geklagt. Insgesamt will die PiS 44 von 120 Richterposten neu besetzen. Diese entstehen durch die Zwangspensionierungen sowie die Schaffung neuer Stellen an dem Gericht. Präsident Andrzej Duda hat Mitte September bereits zehn Richter für die neu eingeführte Disziplinarkammer ernannt.

Mehr Informationen in Kürze.

Von RND/dpa