Die Bundesregierung will Flüchtlinge auch zukünftig einem Bundesland zuweisen können. Darüber hinaus sollen die Länder anerkannten Flüchtlinge zu einem Wohnsitz in einer bestimmten Stadt verpflichten dürfen. Die bislang geltende Regelung wird in einem neuen Gesetzesentwurf leicht angepasst.