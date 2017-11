Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner.

Jamika-Sondierungen

Parteinen verhandeln über Außen- und Sicherheitspolitik

Die Grünen wollen weniger Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die FDP will die Russland-Sanktionen zurückfahren. Und der Union wäre eine möglichst große Kontinuität in der Außenpolitik am liebsten.