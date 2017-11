Parteien ziehen durchwachsene Zwischenbilanz

Auf zu neuen Gesprächen: Angela Merkel kommt an der Parlamentarischen Gesellschaft an. © dpa

Jamaika-Sondierungen

Die heiße Phase der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen steht kurz bevor. Und auch wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel sich optimistisch äußerte, so liegen die Konfliktfelder zwischen den Parteien offen auf dem Tisch.

Berlin. Übers Klima wird später geredet und auch das Thema Asylpolitik wurde sicherheitshalber erstmal vertagt – und trotzdem zeigte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern optimistisch: In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme zu den Verhandlungen mit CSU, FDP, und Grünen sagte die CDU-Chefin am Freitag in Berlin, sie gehe zwar von weiterhin schwierigen Beratungen in den kommenden Tage aus. „Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen.“ Jeder Partner solle dabei seine Identität zur Geltung bringen können, damit daraus etwas Gutes für das Land entstehe. „Die CDU ist jedenfalls dazu bereit“. In diesem Geist gehe sie in die nächste Etappe der Gespräche.

Reichlich Konfliktstoff wartet auf die Verhandlungsführer

Fakt ist: Die schwierigen Themen liegen immer noch auf dem Tisch. Die kommenden Wochen dürften noch genug Stoff für Konflikte bieten. Grüne und FDP schlugen dementsprechend skeptischere Töne zum Verhandlungsstand an. Die Zwischenbilanz des Grünen-Politikers Jürgen Trittin fiel negativ aus. „Wir haben zehn Tage zusammengesessen. Zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen, also zu klärenden Fragen“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. „Und in vier Bereichen hat man es nicht einmal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist.“