Parteien streiten über Flüchtlingszahlen und Klimaschutz

Sondierungsgespräche

Wie erwartet, knirschte es deutlich hörbar bei den Themen Klima und Flüchtlinge. Ein Grüner appelliert an alle, ans große Ganze zu denken.

Berlin. Erstmals hakt es in den Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen so richtig. Wegen großer Differenzen vertagten die vier Parteien am Donnerstagabend ihre Verhandlungen über die Kernthemen Zuwanderung und Klimaschutz. Ein Abschluss der Gespräche über diese Punkte werde nun für die kommende Woche angestrebt, hieß es. Aus Teilnehmerkreisen ist zu erfahren, dass die Parteichefs in einem separaten Gespräch Lösungswege bei den Themen Flüchtlinge und Zuwanderung finden sollen. Bis zum 2. November sollten sie die Migrationsfragen besprechen, hieß es.

Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) sagte am späten Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“: „Die Reise nach Jamaika, das klappt nicht als Egotrip, sondern es ist eine Gruppenreise.“ Er fügte hinzu: „Die Herausforderung ist nur: Wir starten von unterschiedlichen Startpunkten mit einem Ziel, jetzt nähern wir erstmal die Startpunkte an – mühsam.“ Eine Koalition könne nur klappen, „wenn wir jetzt zu gemeinsamen Ansätzen kommen“.