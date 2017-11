Parlamentschefin spielt Unabhängigkeitsvotum herunter

Gerichtsprozess gegen Separatisten

Die Präsidentin des Regionalparlaments nennt die Abstimmung der Abgeordneten für eine Unabhängigkeit Kataloniens „symbolisch“. Das könnte ihr im Konflikt mit der spanischen Justiz mildernde Umstände einbringen.

Madrid. Das Votum des katalanisches Regionaparlaments für eine Unabhängigkeit der Region hatte nach Darstellung von Parlamentspräsidentin Carme Forcadell in erster Linie „symbolischen Charakter“. Das sagte Forcadell am Donnerstag bei einer Befragung vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid und spielte damit die Bedeutung der Abstimmung herunter, wie aus Justizkreisen bekannt wurde. Neben ihr wurden auch fünf weitere Abgeordnete wegen mutmaßlicher Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder befragt.

Ihnen droht jahrzehntelange Haft, sollten sie verurteilt werden. Forcadell habe mit ihrer Aussage vor Richter Pablo Llarena und zwei Staatsanwälten versucht, die juristischen Folgen für sich ein Stück weit einzudämmen, sagten zwei Anwälte, die mit dem Fall vertraut waren. Nach der Befragung am Obersten Gericht muss der Richter entscheiden, ob die Abgeordneten in Untersuchungshaft müssen.